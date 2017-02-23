23:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" не нарушил грустную традицию российских команд

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Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние в еврокубках с поражения со счетом 0:2 и ни разу после этого не отыгрывали отставание в домашней встрече. Сегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит", ведя у "Андерлехта" со счетом 3:0, пропустил на 90-й минуте и не смог выйти в следующий раунд.

Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1994/95

КУ

2-й отб.раунд

Текстильщик

Нант

1:2

1995/96

ЛЧ

1/4 финала

Спартак

Нант

2:2

2003/04

КУ

2-й раунд

Торпедо

Вильярреал

1:0

2008/09

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Удинезе

1:0

2012/13

ЛЕ

4 отб.раунд

Динамо

Штутгарт

1:1

2012/13

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Базель

1:0

2015/16

ЛЕ

1/16 финала

Локомотив

Фенербахче

1:1

2065/17

ЛЕ

1/16 финала

Зенит

Андерлехт

3:1

Ответные матчи: +4=3-1, мячи 11-7.
Проход наших команд: 0 из 8.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Valdemarson

andrey62 Самый богатый клуб России,имеющий 2(два) равноценных состава бездарно сливает лигу европы. 23:14 __________________ И так же бездарно очередной раз сольёт чемпионат... Без вариантов, ибо жирные ленивые коты.

23:43

svs

2065 год уже...

23:15

andrey62

Самый богатый клуб России,имеющий 2(два) равноценных состава бездарно сливает лигу европы.

23:14

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ