"Зенит" не нарушил грустную традицию российских команд

Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние в еврокубках с поражения со счетом 0:2 и ни разу после этого не отыгрывали отставание в домашней встрече. Сегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит", ведя у "Андерлехта" со счетом 3:0, пропустил на 90-й минуте и не смог выйти в следующий раунд.
Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1994/95
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
Текстильщик
|
Нант
|
1:2
|
1995/96
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
Спартак
|
Нант
|
2:2
|
2003/04
|
КУ
|
2-й раунд
|
Торпедо
|
Вильярреал
|
1:0
|
2008/09
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Удинезе
|
1:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
4 отб.раунд
|
Динамо
|
Штутгарт
|
1:1
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Базель
|
1:0
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Локомотив
|
Фенербахче
|
1:1
|
2065/17
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Зенит
|
Андерлехт
|
3:1
Ответные матчи: +4=3-1, мячи 11-7.
Проход наших команд: 0 из 8.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.
Valdemarson
andrey62 Самый богатый клуб России,имеющий 2(два) равноценных состава бездарно сливает лигу европы. 23:14 __________________ И так же бездарно очередной раз сольёт чемпионат... Без вариантов, ибо жирные ленивые коты.
23:43
svs
2065 год уже...
23:15
andrey62
Самый богатый клуб России,имеющий 2(два) равноценных состава бездарно сливает лигу европы.
23:14