Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние в еврокубках с поражения со счетом 0:2 и ни разу после этого не отыгрывали отставание в домашней встрече. Сегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит", ведя у "Андерлехта" со счетом 3:0, пропустил на 90-й минуте и не смог выйти в следующий раунд.

Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1994/95 КУ 2-й отб.раунд Текстильщик Нант 1:2 1995/96 ЛЧ 1/4 финала Спартак Нант 2:2 2003/04 КУ 2-й раунд Торпедо Вильярреал 1:0 2008/09 ЛЕ 1/8 финала Зенит Удинезе 1:0 2012/13 ЛЕ 4 отб.раунд Динамо Штутгарт 1:1 2012/13 ЛЕ 1/8 финала Зенит Базель 1:0 2015/16 ЛЕ 1/16 финала Локомотив Фенербахче 1:1 2065/17 ЛЕ 1/16 финала Зенит Андерлехт 3:1

Ответные матчи: +4=3-1, мячи 11-7.

Проход наших команд: 0 из 8.

ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.