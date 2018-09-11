"Зенит" начал продавать билеты и абонементы на матчи Лиги Европы

"Зенит" на официальном сайте сообщил о старте продаж билетов и абонементов на матчи группового турнира Лиги Европы. Соперниками питерцев во втором по значимости еврокубковом турнире являются "Славия" (4 октября), "Бордо" (25 октября) и "Копенгаген" (29 ноября).

Самые дешевые билеты на игры с чешским и французским клубами стоят 500 рублей, самые дорогие - 9 500 рублей. На встречу с датским клубом цены варьируются от 400 до 7 300 рублей. Стоимость абонементов для поклонников сине-бело-голубых составит от 1 100 до 21 000 рублей.

Первый матч в Лиге Европы "Зенит" проведет на выезде. 20 сентября команда Сергея Семака в Дании сыграет с "Копенгагеном".

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