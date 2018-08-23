"Зенит" – "Мольде": трансляция – в 19.00

В четверг, 23 августа, питерский "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет с шведским "Мольде" из одноименного города. Встреча пройдет в рамках 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург", стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московском времени. Это первая встреча команд, ответная состоится через неделю в Мольде.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Мольде".

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Прямая трансляция "Зенит" – "Мольде".