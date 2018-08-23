Прогноз "Фонбет": "Зенит" – очевидный фаворит матча с "Мольде"

23 августа "Зенит" из Санкт-Петербурга примет на своем поле норвежский "Мольде" в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят "Зенит" фаворитом матча. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.30, на победу "Мольде" – с коэффициентом 9.50, на ничью – с коэффициентом 5.35. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что выиграет "Зенит". На победу петербуржцев поставили 97% игроков, на победу "Мольде" – 2%, на ничью – 1%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что в матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.35. Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 89% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 11%.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий раунд пройдет "Зенит". На его выход в групповую стадию Лиги Европы можно поставить с коэффициентом 1.18, на проход "Мольде" – с коэффициентом 4.90. Игроки тоже считают, что дальше пройдет "Зенит": на выход петербуржцев в следующий круг сделали ставку 97% игроков, а на "Мольде" – всего 3%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Зенита", ее выбрали 74% клиентов "Фонбет". На выход петербуржцев в групповую стадию ЛЕ поставили 10% игроков, на их победу с форой (-1,5) – 7%. На тотал голов больше 2,5 сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", на то, что "Зенит" не проиграет, – 3%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 215 000 рублей на победу "Зенита". В среднем на матч "Зенита" и "Мольде" ставят 667 рублей.

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