"Зенит" – "Мольде": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 68-й минуте матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" – "Мольде" арбитр Дениз Айтекин не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Правильно ли поступил судья?

В том эпизоде в штрафной площади норвежской команды после удара Эрнани произошел контакт мяча с рукой Хуссейна. Немецкий рефери этого не заметил или же решил, что нарушения правил нет. Никаких сигналов от него не последовало. И никто из зенитовцев не требовал от судьи пенальти.

Стоит отметить, что Хуссейн не делал движения рукой в направлении мяча. Рука находилась в естественном положении – вдоль корпуса. В такой ситуации можно поддержать решение Айтекина, продолжившего игру. (Александр БОБРОВ)