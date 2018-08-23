"Зенит" - "Мольде": ожидается до 45 тысяч зрителей

На матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Мольде" ожидается до 45 тысяч человек, сообщается на официальном сайте питерского клуба.

Билеты еще остаются в продаже. Встреча между российским и норвержским клубами пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00. Ответный матч пройдет 30 августа в Мольде.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени