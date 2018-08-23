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"Зенит" - "Мольде" - 3:1. Видео голов

Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Мольде". Артем ДЗЮБА празднует гол в своем фирменном стиле. Фото Твиттер ФК "Зенит"
Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Мольде". Артем ДЗЮБА празднует гол в своем фирменном стиле. Фото Твиттер ФК "Зенит"

"Зенит" на своем поле обыграл "Мольде" со счетом 3:1 в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы
4-й отборочный раунд
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мольде" (Норвегия) – 3:1 (0:1)
Голы: Хестад, 42 (0:1). Дзюба, 71 (1:1). Заболотный, 80 (2:1). Мевля, 90 (3:1).
"Зенит": Лунев, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Дзюба, Дриусси.
"Мольде": Линде, Габриэльсен, Реммер, Форрен, Хауген, Эурснес, Хуссейн, Сарр, Хестад (Эйкрем, 86), Холанд (Грегерсен, 78), Странн (Брустад, 74).
Предупреждения: Форрен, 30. Хестад, 38. Смольников, 61. Эрнани, 87.
Судьи: АЙТЕКИН, Байтингер, Фольтин (все - Германия).
23 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

"СЭ" ведет трансляцию этой игры

42-я минута, гол Хестада

На 42-й минуте гол забил нападающий Эрик Хестад после неудачных действий защитника сине-бело-голубых Михи Мевли в своей штрафной площади.

71-я минута, гол Дзюбы

На 71-й минуте гол забил нападающий Артем Дзюба после передачи форварда Себастьяна Дриусси

80-я минута, гол Заболотного

90-я минута, гол Мевли

На 90-й минуте гол забил защитник Миха Мевля

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Зенит - Мольде

 

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