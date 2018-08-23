"Зенит" - "Мольде" - 3:1. Видео голов

"Зенит" на своем поле обыграл "Мольде" со счетом 3:1 в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мольде" (Норвегия) – 3:1 (0:1)

Голы: Хестад, 42 (0:1). Дзюба, 71 (1:1). Заболотный, 80 (2:1). Мевля, 90 (3:1).

"Зенит": Лунев, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Дзюба, Дриусси.

"Мольде": Линде, Габриэльсен, Реммер, Форрен, Хауген, Эурснес, Хуссейн, Сарр, Хестад (Эйкрем, 86), Холанд (Грегерсен, 78), Странн (Брустад, 74).

Предупреждения: Форрен, 30. Хестад, 38. Смольников, 61. Эрнани, 87.

Судьи: АЙТЕКИН, Байтингер, Фольтин (все - Германия).

23 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

"СЭ" ведет трансляцию этой игры

42-я минута, гол Хестада

На 42-й минуте гол забил нападающий Эрик Хестад после неудачных действий защитника сине-бело-голубых Михи Мевли в своей штрафной площади.

Гол "Мольде". Притихли трибуны. Забыли, вперед! Отыгрываться во втором тайме! pic.twitter.com/edIAbEgEfj – Матч ТВ (@MatchTV) 23 августа 2018 г.

71-я минута, гол Дзюбы

На 71-й минуте гол забил нападающий Артем Дзюба после передачи форварда Себастьяна Дриусси.

80-я минута, гол Заболотного

10 букв. Фамилия начинается на З. pic.twitter.com/ze1uZraqla – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 августа 2018 г.

90-я минута, гол Мевли

На 90-й минуте гол забил защитник Миха Мевля.