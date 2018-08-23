"Зенит" - "Мольде" - 3:1. Видео голов

"Зенит" на своем поле обыграл "Мольде" со счетом 3:1 в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мольде" (Норвегия) – 3:1 (0:1)
Голы: Хестад, 42 (0:1). Дзюба, 71 (1:1). Заболотный, 80 (2:1). Мевля, 90 (3:1).
"Зенит": Лунев, Смольников (Заболотный, 68), Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Краневиттер (Ерохин, 59), Эрнани (Оздоев, 88), Кузяев, Дзюба, Дриусси.
"Мольде": Линде, Габриэльсен, Реммер, Форрен, Хауген, Эурснес, Хуссейн, Сарр, Хестад (Эйкрем, 86), Холанд (Грегерсен, 78), Странн (Брустад, 74).
Предупреждения: Форрен, 30. Хестад, 38. Смольников, 61. Эрнани, 87.
Судьи: АЙТЕКИН, Байтингер, Фольтин (все - Германия).
23 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
"СЭ" ведет трансляцию этой игры
42-я минута, гол Хестада
На 42-й минуте гол забил нападающий Эрик Хестад после неудачных действий защитника сине-бело-голубых Михи Мевли в своей штрафной площади.
Гол "Мольде". Притихли трибуны. Забыли, вперед! Отыгрываться во втором тайме! pic.twitter.com/edIAbEgEfj– Матч ТВ (@MatchTV) 23 августа 2018 г.
71-я минута, гол Дзюбы
На 71-й минуте гол забил нападающий Артем Дзюба после передачи форварда Себастьяна Дриусси.
"Зенит" впереди! 2:1 Так держать! Забьют еще?https://t.co/SARqPDg5wh pic.twitter.com/ecSLHDo7Pl– Матч ТВ (@MatchTV) 23 августа 2018 г.
80-я минута, гол Заболотного
10 букв. Фамилия начинается на З. pic.twitter.com/ze1uZraqla– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 августа 2018 г.
90-я минута, гол Мевли
На 90-й минуте гол забил защитник Миха Мевля.
Третий гол в ворота "Мольде". 3:1. Мевля разобрался. Всех с победой! pic.twitter.com/30FNAnbY65– Матч ТВ (@MatchTV) 23 августа 2018 г.