"Зенит" и "Вардар" сыграют при закрытой крыше

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" будет закрыта. Первая игра между командами завершилась победой питерцев со счетом 5:0.

Матч "Зенит" – "Вардар" пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. Напомним, сине-бело-голубые ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.