"Зенит" и "Утрехт" попросили УЕФА перенести первый матч на 16 августа

"Зенит" и "Утрехт" попросили УЕФА перенести первый очный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с четверга, 17 августа, на среду, 16 августа, об этом сообщает официальный сайт голландского клуба. Согласно планам клубов, встреча должна начаться в 17.00 по московскому времени. Ожидается, что решение европейской организации по запросу "Зенита" и "Утрехта" будет принято 7 августа.

Отмечается, что "Утрехт" не хочет проводить свой матч одновременно с "Аяксом", который 17 августа сыграет с "Русенборгом".

Ранее российская сторона сообщала, что клубы обсуждают очередность игр.