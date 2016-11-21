14:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" и "Маккаби" рассудит Ставрев, "Краснодар" и "Зальцбург" - Лиани

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, "Зенит" и "Маккаби" из Тель-Авива рассудит македонец Александар Ставрев. Помогать ему будут соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов на бровках, Димитар Мецкаровски и Деян Якимовски за воротами, а четвертым арбитром будет Никола Караколев.

"Краснодар" и "Зальцбург" рассудит израильская бригада арбитров во главе с Лираном Лиани. Помогать ему будут Нисан Давиди и Давид Битон на бровках, Менаше Масиах и Эйтан Шмулевич за воротами, а четвертым рефери будет Орен Бурштейн.

Обе встречи пройдут в четверг. "Зенит" уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира, выиграв все предыдущие четыре встречи, а "Краснодар" с 6 очками занимает второе место в группе I.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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