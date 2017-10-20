"Зенит" и "Краснодар" получат от УЕФА выплаты солидарности

"Зенит" получит от УЕФА выплату солидарности за участие в отборочном турнире Лиги Европы-2017/18, информирует пресс-служба организации. Сумма заработка составит 235 тысяч евро.

Сине-бело-голубые являются лидером группы L, имея в своем активе 9 очков после трех туров. Второе место занимает "Реал Сосьедад" (6), третье – "Русенборг" (3). На последней строчке располагается "Вардар" (0).

Другой российский клуб – "Краснодар" получит 480 тысяч. Напомним, что "быки" не сумели выйти в групповой турнир, проиграв "Црвене Звезде" по сумме двух матчей.

Турнирная таблица – здесь