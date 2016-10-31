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"Зенит" и "Дандолк" расудит Банти, "Шальке" и "Краснодар" - Винчич

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, "Зенит" и "Дандолк" обслужит итальянская бригада судей во главе с Лукой Банти. Помогать ему на встрече, которая пройдет 3 ноября в Санкт-Петебрурге, будут Маттео Пассери и Алессандро Джаллатини (на бровках), Паоло Валери и Марко Гвида (за воротами), а четвертым рефери назначен Лоренцо Манганелли. В первой игре, прошедшей в Ирландии, россйская команда выиграла со счетом 2:1.

"Краснодар" и "Шальке" рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Помогать ему на встрече, которая состоится в Гельзенкирхене 3 ноября, будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (на бровках), Роберто Понис и Нейц Кайтажович (за воротами), а резервным рефери будет Боян Ул. В первой игре с минимальным счетом выиграл немецкий коллектив.

 

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