14:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит и АЗ рассудит Моэн, "Краснодар" и "Ниццу" - Шерер

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, АЗ и "Зенит" в поединке, который пройдет в Голландии, рассудит норвежская бригада арбитров во главе со Свейном Моэном. Помогать ему на бровках будут соотечественники Франк Андас и Ким-Томас Хаглунн, а за воротами - Свейн-Эрик Эдвартсен и Туре Хансен. Четвертым рефери будет Свен-Эрик Мидтхелль.

На встречу "Ницца" - "Краснодар", которая пройдет во Франции, назначена швейцарская судейская бригада во главе с Сандро Шерером. Помогать ему на бровках будут соотечественники Жан-Ив Вихт и Йоханнес Фогель, а за воротами - Ален Бьери и Саша Амхоф. Четвертым судьей назначен Беким Зогай.

Обе встречи пройдут в четверг. "Зенит" уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира, выиграв все предыдущие пять встреч, а "Краснодар" с 7 очками занимает второе место в своей группе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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NickNo

Так и Краснодар тоже выходит при любых раскладах

15:07

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