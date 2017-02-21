14:09 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" и "Андерлехт" рассудят греческие арбитры, "Ростов" и "Спарту" - турецкие

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Стали известны фамилии арбитров, которые будут работать на ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы. Матч "Зенита" и "Андерлехта" рассудит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас. Дополнительными рефери назначены Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос. Резервный судья – Лазарос Димитриадис. Напомним, что ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля. В первой встрече был сильнее бельгийский клуб со счетом 2:0.

На матче "Спарты" и "Ростова" будет работать турецкая бригада. Главный арбитр – Хюсейин Гечек. Линейные судьи – Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а дополнительные ассистенты – Алпер Улусой и Барыш Шимшек. Игра пройдет 23 февраля. В первой встрече российский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

срочно Лодыгина в капитаны! чтобы до судей претензии Мистера Цыгана доносил))

14:19

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