"Зенит" - "Динамо" Мн: Судья потерял эмблему арбитра ФИФА?

Во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" – "Динамо" Мн (8:1) что-то произошло с экипировкой арбитра Себастьена Дельферьера. Перед игрой он вышел на поле, как и положено, с эмблемой арбитра ФИФА. А вот перед дополнительным временем она у него исчезла.

Напомним, что во втором тайме этой игры судья не назначил три 11-метровых удара в ворота "Динамо". А вот затем один раз правильно наказал минчан пенальти, один раз – ошибочно. (Александр БОБРОВ)

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде".