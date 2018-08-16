23:40 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Зенит" - "Динамо" Мн: Судья потерял эмблему арбитра ФИФА?

Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Мн. Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Мн.
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Мн.

Во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит""Динамо" Мн (8:1) что-то произошло с экипировкой арбитра Себастьена Дельферьера. Перед игрой он вышел на поле, как и положено, с эмблемой арбитра ФИФА. А вот перед дополнительным временем она у него исчезла.

Напомним, что во втором тайме этой игры судья не назначил три 11-метровых удара в ворота "Динамо". А вот затем один раз правильно наказал минчан пенальти, один раз – ошибочно. (Александр БОБРОВ)

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде"

Зенит - Динамо Мн

 

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