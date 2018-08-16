"Зенит" – "Динамо" Мн: судьи правильно отменили гол гостей

На 30-й минуте ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" – "Динамо" Мн верное решение приняла судейская бригада Себастьена Дельферьера, не засчитав взятие ворот питерцев. Первый ассистент Ив Де Нев правильно зафиксировал положение "вне игры" у Филиппа Иванова – динамовский футболист в момент удара Владимира Хващинского забежал за линию офсайда и активно участвовал в происходившем на поле, мешая вратарю. (Александр БОБРОВ)