"Зенит" – "Динамо" Минск: прямая трансляция – в 20.00

Сегодня "Зенит" проведет ответный матча в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с минским "Динамо". В первой встрече, напомним, питерцы были сокрушены – 0:4. Теперь они попробуют отыграть огромное преимущество минчан. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и начнется в 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Динамо" Мн.

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"Зенит" – "Динамо" Мн: трансляция