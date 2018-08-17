"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Обзор матча

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 дополнительное время) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре.
В составе питерцев отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных), Артем Дзюба (хет-трик), Себастьян Дриусси и Роберт Мак (дважды), у гостей единственный гол на счету Сейду Яхая.
Невиданное чудо. "Зенит" уничтожил минское "Динамо"
"Зенит-ТВ" показывает обзор исторической победы над минским "Динамо": https://t.co/cIHGq1ci6Y– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 августа 2018 г.
- Кристиан Нобоа
- Артем Дзюба
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Роберт Мак
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес