"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Обзор матча

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 дополнительное время) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре.

В составе питерцев отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных), Артем Дзюба (хет-трик), Себастьян Дриусси и Роберт Мак (дважды), у гостей единственный гол на счету Сейду Яхая.​

Невиданное чудо. "Зенит" уничтожил минское "Динамо"

"Зенит-ТВ" показывает обзор исторической победы над минским "Динамо": https://t.co/cIHGq1ci6Y – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 августа 2018 г.

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