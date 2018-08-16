23:25 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов!

"Зенит" разгромил минское "Динамо". Фото "СЭ"
"Зенит" разгромил минское "Динамо". Фото "СЭ"

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 д.в.) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре.

В составе питерцев отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных), Артем Дзюба (хет-трик), Себастьян Дриусси и Роберт Мак (дважды), у гостей единственный гол на счету Сейду Яхая.​

Невиданное чудо. "Зенит" уничтожил минское "Динамо"

Зенит – Динамо Мн

 

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