"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов!

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 д.в.) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре.
В составе питерцев отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных), Артем Дзюба (хет-трик), Себастьян Дриусси и Роберт Мак (дважды), у гостей единственный гол на счету Сейду Яхая.
Невиданное чудо. "Зенит" уничтожил минское "Динамо"
Роскошный гол Паредеса!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Всё только начинается! Смотрим! https://t.co/cgSptbJJto#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/BZyuCUc9ct
Голы сегодня хороши! Смотрим второй!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Трансляция: https://t.co/cgSptbJJto#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/1FqzbW7ehh
Первый гол Дзюбы! Третий гол "Зенита"!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Трансляция: https://t.co/cgSptbJJto#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/cBzhWxbNgC
Дубль Дзюбы!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Нас ждёт дополнительное время: https://t.co/cgSptbJJto#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/1fAvRCPsYG
Это невероятно! Предлагаем пережить развязку ещё раз!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Гол минского "Динамо"! Согласитесь, было тревожно!#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/OSzpjzPY40
Это невероятно! Предлагаем пережить развязку ещё раз!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
...пятый гол дарит надежду, но, как оказалось, это не всё!#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/rEOjqbI6Wf
Шести голов было достаточно для прохода дальше, но у "Зенита" были свои планы на этот вечер! 🔥#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/KFz7HwZ2rp– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
Седьмой гол окончательно забрал надежду у минчан! #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/d2R0I6NyTz– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
9 забитых голов в матче! Представьте свою реакцию, если бы вам сказали об этом сегодня утром! #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/iBpzckrkTe– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 августа 2018 г.
- Кристиан Нобоа
- Артем Дзюба
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Роберт Мак
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес