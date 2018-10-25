"Зенит" - "Бордо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы – в 19.55

В четверг, 25 октября, "Зенит" проведет третий матч в групповом турнире Лиги Европы. Невский клуб на своем поле примет "Бордо". Игра на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице России начнется в 19.55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Бордо".

"Зенит" после двух туров делит первое место в группе C с "Копенгагеном" – по 4 очка после ничьей в матче с датским клубом (1:1 в гостях) и победы над пражской "Славией" (1:0 на своем поле). "Бордо" замыкает квартет – 0 очков после поражений от "Славии" (0:1 в гостях) и "Копенгагена" (1:2 на своем поле).

"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.55 (мск)

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