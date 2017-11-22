"Зенит" без Лунева готовится к матчу с "Вардаром"

На базе в Удельном парке проходит открытая тренировка "Зенита". Команда Роберто Манчини продолжает подготовку к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара".
В занятии принимают участие все игроки команды кроме Андрея Лунева, Александра Анюкова и Виктора Файзулина. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч "Зенит" - "Вардар" состоится 23 ноября. Начало игры - 21.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
эдпитер
думаю, Зенит выставит полудублирующий состав, который и напрягаться не будет, потому что все в группе уже ясно. Сгоняет серенький матч , может и в ничейку, чисто для того, что ы дать сектантам немного отвлечься от мариборского позора. И будем готовиться к Спаму.
11:45
shpasic
о, Файзулин ещё там!
11:32