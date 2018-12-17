"Зенит" - "Байеру": "Свяжитесь с нами, если хотите узнать, как победить "Краснодар"

"Зенит" в Твиттере ответил на сообщение в учетной записи "Байера" по поводу матчей с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.
Just hit us up if you wanna know how to beat them– FC Zenit India🌊 (@fczenit_india) 17 декабря 2018 г.
- Просто свяжитесь с нами, если захотите узнать, как их обыграть, - говорится в сообщении.
В первом матче "Краснодар" примет "Байер" 14 февраля. Ответная игра пройдет 21 февраля.
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