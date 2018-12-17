"Зенит" - "Байеру": "Свяжитесь с нами, если хотите узнать, как победить "Краснодар"

"Зенит" в Твиттере ответил на сообщение в учетной записи "Байера" по поводу матчей с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.

Just hit us up if you wanna know how to beat them – FC Zenit India🌊 (@fczenit_india) 17 декабря 2018 г.

- Просто свяжитесь с нами, если захотите узнать, как их обыграть, - говорится в сообщении.

В первом матче "Краснодар" примет "Байер" 14 февраля. Ответная игра пройдет 21 февраля.

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"Фенербахче" - "Зенит", "Байер" - "Краснодар". Итоги жеребьевки Лиги Европы