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19:45 | Футбол — Лига Европы

"Зенит": 5 аргентинцев в старте на матч с "Реал Сосьедад" - историческое событие


Пресс-служба "Зенита" в Твиттере отметила, что выход пяти аргентинцев в стартовом составе на матч 2-го тура групповго турнира проти "Реал Сосьедад" является историческим событием. На поле с первых минут появятся Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас КраневиттерСебастьян Дриусси и Эмилиано Ригони.

"Все наши аргентинцы в стартовом составе. Историческое событие! Поздравляем ребят", - говорится в сообщении "Зенита".

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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