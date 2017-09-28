"Зенит": 5 аргентинцев в старте на матч с "Реал Сосьедад" - историческое событие

Пресс-служба "Зенита" в Твиттере отметила, что выход пяти аргентинцев в стартовом составе на матч 2-го тура групповго турнира проти "Реал Сосьедад" является историческим событием. На поле с первых минут появятся Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони.
"Все наши аргентинцы в стартовом составе. Историческое событие! Поздравляем ребят", - говорится в сообщении "Зенита".
Tonight's #UEL game is historical, all 5 of our @Argentina players are starting for the first time! Felicitaciones chicos! #Zenit pic.twitter.com/H1Y4kJK7RY– FC Zenit in English (@fczenit_en) 28 сентября 2017 г.
- Зенит СПб
- Реал Сосьедад
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони