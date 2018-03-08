"Здесь вас ждет Березина". Огненный баннер фанатов ЦСКА

Фанаты ЦСКА перед началом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" развернули баннер, адресованный гостям из Франции. На полотнищах был изображен портрет Наполеона Бонапарта и написана фраза: "Ici vous attend Berezina" (Здесь вас ждет Березина - по-французски).

Напомним, в ноябре 1812 года во время переправы через реку Березину (ныне в Белоруссии) французские войска потерпели сокрушительное поражение. Во Франции до сих пор употребляют слово "березина" как синоним полного провала и катастрофы. (Ярослав СУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Лион"