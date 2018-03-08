"Здесь вас ждет Березина". Огненный баннер фанатов ЦСКА

Фанаты ЦСКА перед началом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" развернули баннер, адресованный гостям из Франции. На полотнищах был изображен портрет Наполеона Бонапарта и написана фраза: "Ici vous attend Berezina" (Здесь вас ждет Березина - по-французски).
Напомним, в ноябре 1812 года во время переправы через реку Березину (ныне в Белоруссии) французские войска потерпели сокрушительное поражение. Во Франции до сих пор употребляют слово "березина" как синоним полного провала и катастрофы. (Ярослав СУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча ЦСКА - "Лион"
"Здесь вас ждёт Березина". Огненный баннер от фанатов ЦСКА #ЦСКАЛион pic.twitter.com/xAVE398Zqf– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 8 марта 2018 г.
Бен Ричардс
Готовились к "Березине", а получили "Аустерлиц". Как говорится, не хвались, едучи на рать,а хвались едучи с рати.
00:12
macho1979
Ходят кони...над рекою...но в реку не идут-слишком берег крут обкакались фанатишки
23:20 8 марта
Талантливый
Ну, хоть старик Игнашевич дотянул до посадочных огней, не развалился по ходу. А так-то, французам после матча надо было бы поинтересоваться: Eh bien, où?
23:06 8 марта
Soulles
Россия - чемпион мира по..баннерам ))
23:04 8 марта
Slim Taller
Потрепаться равных нет.Как говорил Папанов,"сядут усе".То есть,вылетят в одной восьмой все.
23:03 8 марта
Bultik
Аналогии с военными событиями из истории просто неуместны и выглядят глупо.
23:03 8 марта
Edmundo.Baldivieso
Как там в новостях- российские клубы набрали на этой неделе... ровно ноль очков...
23:02 8 марта
JonLord
И что, это очень умно?
23:01 8 марта
sv_brain 0.
На поле пока не могём, но хоть на трибунах что-то показали. И да, шрифт отвратительный.
23:00 8 марта
199
И на этом поход наших клубов закончился.
22:53 8 марта
Авервал
Скорее, Аустерлиц...
22:52 8 марта
199
Я всегда говорил, что фанаты некоторых столичных клубов - не дружат с головой.
22:51 8 марта
disss
К сожалению, армейцы сами как раз "не форсировали Березину"!
22:51 8 марта
sozerzator
несоответствие формы и содержания... Наглядное пособие)
22:37 8 марта
HAZELSAMARA
Никчёмное выёживание фанатов. Про Березину, с точки зрения географии, целесообразнее было бы писать фанатам БАТЭ. Наполеон до Москвы дошёл ведь, пусть и ненадолго.
22:03 8 марта
Beard
Alexthegreat31 Молодцы, хорошо придумали, ! Главное исторически! Вынесите их на фиг, этих сраных французов! Хоть я и за спартак, сегодня всей душой с вами...................прикольно будет,если они нас,куда тогда этот банер болелы должны засунуть,или себе или игрокам по кускам,на долгую память.
21:59 8 марта
Alexthegreat31
Молодцы, хорошо придумали, ! Главное исторически! Вынесите их на фиг, этих сраных французов! Хоть я и за спартак, сегодня всей душой с вами
21:55 8 марта
negativ1271
"ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ БЕРЕЗИНА". То есть полнейшие ДРОВА.
21:53 8 марта
баламошка
Это хорошо придумано.
21:43 8 марта
knecht alex
Я думал про Братьев одинаковых с лица, а здесь тоно.
21:40 8 марта
kaduly
Ждёт только Леха,вторая Березина травмирована
21:39 8 марта
71
Красавцы))
21:16 8 марта
wedes
Творчество душевнобольных.
21:13 8 марта