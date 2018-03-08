21:08 8 марта | Футбол — Лига Европы

"Здесь вас ждет Березина". Огненный баннер фанатов ЦСКА

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Фанаты ЦСКА перед началом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" развернули баннер, адресованный гостям из Франции. На полотнищах был изображен портрет Наполеона Бонапарта и написана фраза: "Ici vous attend Berezina" (Здесь вас ждет Березина - по-французски).

Напомним, в ноябре 1812 года во время переправы через реку Березину (ныне в Белоруссии) французские войска потерпели сокрушительное поражение. Во Франции до сих пор употребляют слово "березина" как синоним полного провала и катастрофы. (Ярослав СУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Лион"

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Бен Ричардс

Готовились к "Березине", а получили "Аустерлиц". Как говорится, не хвались, едучи на рать,а хвались едучи с рати.

00:12

macho1979

Ходят кони...над рекою...но в реку не идут-слишком берег крут обкакались фанатишки

23:20 8 марта

Талантливый

Ну, хоть старик Игнашевич дотянул до посадочных огней, не развалился по ходу. А так-то, французам после матча надо было бы поинтересоваться: Eh bien, o&#249;?

23:06 8 марта

Soulles

Россия - чемпион мира по..баннерам ))

23:04 8 марта

Slim Taller

Потрепаться равных нет.Как говорил Папанов,"сядут усе".То есть,вылетят в одной восьмой все.

23:03 8 марта

Bultik

Аналогии с военными событиями из истории просто неуместны и выглядят глупо.

23:03 8 марта

Edmundo.Baldivieso

Как там в новостях- российские клубы набрали на этой неделе... ровно ноль очков...

23:02 8 марта

JonLord

И что, это очень умно?

23:01 8 марта

sv_brain 0.

На поле пока не могём, но хоть на трибунах что-то показали. И да, шрифт отвратительный.

23:00 8 марта

199

И на этом поход наших клубов закончился.

22:53 8 марта

Авервал

Скорее, Аустерлиц...

22:52 8 марта

199

Я всегда говорил, что фанаты некоторых столичных клубов - не дружат с головой.

22:51 8 марта

disss

К сожалению, армейцы сами как раз "не форсировали Березину"!

22:51 8 марта

sozerzator

несоответствие формы и содержания... Наглядное пособие)

22:37 8 марта

HAZELSAMARA

Никчёмное выёживание фанатов. Про Березину, с точки зрения географии, целесообразнее было бы писать фанатам БАТЭ. Наполеон до Москвы дошёл ведь, пусть и ненадолго.

22:03 8 марта

Beard

Alexthegreat31 Молодцы, хорошо придумали, ! Главное исторически! Вынесите их на фиг, этих сраных французов! Хоть я и за спартак, сегодня всей душой с вами...................прикольно будет,если они нас,куда тогда этот банер болелы должны засунуть,или себе или игрокам по кускам,на долгую память.

21:59 8 марта

Alexthegreat31

Молодцы, хорошо придумали, ! Главное исторически! Вынесите их на фиг, этих сраных французов! Хоть я и за спартак, сегодня всей душой с вами

21:55 8 марта

negativ1271

"ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ БЕРЕЗИНА". То есть полнейшие ДРОВА.

21:53 8 марта

баламошка

Это хорошо придумано.

21:43 8 марта

knecht alex

Я думал про Братьев одинаковых с лица, а здесь тоно.

21:40 8 марта

kaduly

Ждёт только Леха,вторая Березина травмирована

21:39 8 марта

71

Красавцы))

21:16 8 марта

wedes

Творчество душевнобольных.

21:13 8 марта

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