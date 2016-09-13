19:05 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Защитник сборной Израиля, скорее всего, не поможет "Маккаби" в игре с "Зенитом"

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Участие защитника "Маккаби" Эйтана Тиби в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" остается под вопросом. Врачи пока не разрешили 28-летнему игроку сборной Израиля, который получил повреждение в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (1:3), выйти на поле в четверг. Скорее всего, с первых минут поединка против "Зенита" пару центральных защитников "Маккаби" составят экс-игрок "Спартака" Егор Филипенко и 34-летний Таль Бен-Хаим, известный по выступлениям за "Болтон", "Челси", "Портсмут" и "Чарльтон". (Эли ШВИДЛЕР)

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