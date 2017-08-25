Защитник "Русенборга": "Зенит" - один из самых сложных соперников из тех, что могли нам достаться"

Защитник "Русенборга" Торе Региниуссен отметил, что "Зенит" - один из самых серьезных соперников команды в Лиге Европы. Он также добавил, что в то же время санкт-петербургская команда не станет магнитом для болельщиков.

Отметим, что "Зенит" также сыграет в группе L с "Реал Сосьедад" и "Вардаром".

– Да, возможно, у "Зенита" нет громкого имени в Европе, но они могут себе позволить покупать футболистов за 50-60 миллионов евро, – цитирует NRK Региниуссена. – Это один из самых сложных соперников из тех, что могли нам достаться. Но в то же время они не станут магнитом для болельщиков.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы