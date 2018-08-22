Защитник "Рейнджерс" Голдсон перед матчем с "Уфой" назвал сильные стороны команды

Защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон заявил, что его команда рассчитывает попасть в групповой этап Лиги Европы. Шотландский клуб сыграет с "Уфой" в 4-м отборочном раунде этого турнира.

- Дома мы играем в очень высоком темпе - командам, приезжающим сюда, сложно нам соответствовать, - сказал Голдсон в интервью клубной пресс-службе. - Нам просто нужно продолжать следовать той же тактике. В Лиге Европы мы до сих пор выступали хорошо. Надеемся преуспеть в матчах с "Уфой" и попасть в групповой этап.

Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Уфой" состоится завтра в 21:45.

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