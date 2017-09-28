Защитник "Астаны" стал отцом во время матча со "Славией"

Защитник "Астаны" Юрий Логвиненко стал отцом. Ребенок появился на свет во время матча казахстанской команды против пражской "Славии" во 2-м туре группового турнира Лиги Европы.

Игрок провел на поле 90 минут, а его команда свела матч к ничьей - 1:1. Логвиненко узнал о рождении ребенка после игры, когда диктор стадиона объявил об этом событии.

"Столько мыслей в голове, столько эмоций, я даже и не знаю, что писать. Мы родители! Наверное, именно такое продолжение имеют счастливая семья и любящие сердца! Спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно", - написала в Инстаграме жена футболиста Елена.