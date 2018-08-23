"Заря" не проиграла "Лейпцигу", играя в меньшинстве с 17-й минуты

"Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы - 0:0. В составе луганского клуба уже на 17-й минуте был удален Богдан Леднев, но украинцы смогли удержать ничью.

"Партизан" и "Бешикташ" сыграли вничью - 1:1. За сербский клуб сыграл бывший форвард "Ростова" Неманья Николич. В составе турок появились бывший нападающий "Рубина" Гекхан Тере и экс-хавбек ЦСКА Джанер Эркин. Еще один бывший футболист армейского клуба Вагнер Лав остался в запасе.

"Олимпия" из Любляны дома уступила трнавскому "Спартаку" - 0:2. У словенцев гол в свои ворота провел капитан команды, бывший защитник "Локомотива" Бранко Илич.

Венский "Рапид" обыграл "Стяуа" со счетом 3:1, а "Генк" разгромил "Бреннбю" - 5:2.

Ответные игры состоятся 30 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Заря" (Украина) - "Лейпциг" (Германия) - 0:0

Удаление: Леднев (З), 17.

"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния) - 3:1 (2:0)

Голы: Кнасмюльнер, 4 (1:0). Зоннляйтнер, 40 (2:0). Гноэре, 47 (2:1). Шваб, 49 (3:1).

Удаление: Бериша (Р), 84.

"Генк" (Бельгия) - "Бреннбю" (Дания) - 5:2 (2:0)

Голы: Саматта, 37 (1:0). Троссар, 45+1 - с пенальти (2:0). Херманнссон, 47 (2:1). Вильчек, 51 (2:2). Саматта, 55 (3:2). Саматта, 70 (4:2). Троссар, 90+1 (5:2).

"Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1 (1:1)

Голы: Рикарду Гомеш, 14 (1:0). Арслан, 15 (1:1).

"Олимпия" (Словения) - "Спартак" Тр (Словакия) - 0:2 (0:2)

Голы: Бакош, 23 - с пенальти (0:1). Илич, 35 - в свои ворота (0:2).

Удаление: Тот (С), 29.