Замена Балотелли вызвана кашлем и разболевшимся горлом

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли был заменен в перерыве матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" из-за кашля, а не травмы. Об этом сообщил главный тренер французской команды Люсьен Фавр.

В конце первого тайма Балотелли поразил ворота соперника ударом от линии штрафной, нанося который, поскользнулся. Было полное впечатление, что итальянец усугубил свое состояние – ведь он пропустил в прошлое воскресение выездной матч с "Нанси" ввиду неприятных ощущений в области приводящей мышцы.

Однако, как рассказал Фавр, на самом деле звезду замучил кашель. Из-за его приступов нападающий попросил замену через 25 минут после стартового свистка. Потом на некоторое время наступило улучшение. И все-таки замену пришлось произвести – у игрока разболелось горло.

– Впрочем, мы не можем объяснять свое поражение уходом с поля Балотелли. Команда испытывала проблемы и тогда, когда он играл, – цитирует Фавра официальный сайт "Ниццы". (Александр ПРОСВЕТОВ)