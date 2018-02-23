"Зальцбург" выбил "Реал Сосьедад", "Арсенал" проиграл "Эстерсунду"

"Зальцбург" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл на своем поле "Реал Сосьедад" - 2:1. Решающий мяч с пенальти забил нападающий Валон Бериша. Первая игра между командами завершилась вничью - 2:2, австрийцы прошли в следующую стадию.

"Эстерсунд" на выезде обыграл лондонский "Арсенал" - 2:1. Это не помогло шведам выйти в 1/8 финала, так как первую игру они проиграли со счетом 0:3.

Лига Европы

1/16 финала

"Зальцбург" (Австрия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:1 (1:1)

Голы: Даббур, 10 (1:0). Навас, 28 (1:1). Бериша, 74 - с пенальти (2:1).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Ябо (Бериша, 62), Самассеку, Шлагер, Айдара, Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 90).

"Реал Сосьедад": Рульи (Тоньо, 77), Навас, де ла Белья (Льоренте, 46), Элустондо, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Агиррече (Баутиста, 71), Оярсабаль.

Предупреждения: Шлагер, 9. Навас, 24. Даббур, 31. Ильярраменди, 90+1.

Удаление: Навас (Реал Сосьедад), 72.

Судья: Карасев (Россия).

22 февраля. Зальцбург. Стадион "Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)".

"Арсенал" (Англия) - "Эстерсунд" (Швеция) - 1:2 (0:2)

Голы: Айеш, 22 (0:1). Сема, 23 (0:2). Колашинац, 47 (1:2).

"Арсенал": Оспина, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Холдинг, Уилшир (Уиллок, 76), Мхитарян, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс (Джака, 46), Уэлбек, Ивоби (Нелсон, 90+2).

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби (Исламович, 73), Виндгрен, Сема, Нури, Эдвардс, Годдос, Хопкатт (Архин, 81), Айеш (Теки, 52).

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 44. Эдвардс, 79. Мхитарян, 88. Виндгрен, 90+4.

Судья: Кружляк (Словакия).

22 февраля. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".