"Зальцбург" переиграл "Селтик", обе команды вышли в плей-офф

"Зальцбург" на выезде переиграл "Селтик" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. В другой встрече группы B "Лейпциг" сыграл вничью с "Русенборгом", поэтому в плей-офф вышли австрийская и шотландская команды с первого и второго места соответственно.

Лига Европы

Группа B

"Селтик" (Шотландия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2 (0:0)

Голы: Даббур, 67 (0:1). Гульбраннсен, 77 (0:2). Нтшам, 90+5 (1:2).

Нереализованный пенальти: Нтшам, 90+5 (вратарь).

"Селтик": Гордон, Лустиг (Айер, 21), Шимунович, Бенкович, Тирни, Форрест, Рогич, Макгрегор, Кристи (Нтшам, 58), Синклэйр (Браун, 46), Эдуар.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Юнузович, Самассеку, Вольф, Мвепу (Ляйтгеб, 80), Даббур (Превляк, 90+1), Минамино (Гульбраннсен, 74).

Предупреждения: Онгене, 19. Бенкович, 88. Рамалью, 88.

Судья: Бюке (Франция).

Глазго. Стадион "Селтик Парк".

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1 (0:0)

Голы: Кунья, 47 (1:0). Региниуссен, 86 (1:1).

"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Мукьеле (Клостерманн, 81), Конате, Сараччи, Ильзанкер, Кампль (Забитцер, 69), Ляймер, Брума, Огюстен (Поульсен, 46), Кунья.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Мелинг, Рейтан, Йенсен, Конрадсен, Троннсен (Денич, 75), Вилхьялмссон (Ботхейм, 83), Адегбенро, Джебали (Хелланн, 68).

Предупреждения: Троннсен, 34. Джебали, 55. Конрадсен, 82. Брума, 89.

Судья: Бойко (Украина).

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".