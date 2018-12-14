"Зальцбург" переиграл "Селтик", обе команды вышли в плей-офф

"Зальцбург" на выезде переиграл "Селтик" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. В другой встрече группы B "Лейпциг" сыграл вничью с "Русенборгом", поэтому в плей-офф вышли австрийская и шотландская команды с первого и второго места соответственно.
Лига Европы
Группа B
"Селтик" (Шотландия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2 (0:0)
Голы: Даббур, 67 (0:1). Гульбраннсен, 77 (0:2). Нтшам, 90+5 (1:2).
Нереализованный пенальти: Нтшам, 90+5 (вратарь).
"Селтик": Гордон, Лустиг (Айер, 21), Шимунович, Бенкович, Тирни, Форрест, Рогич, Макгрегор, Кристи (Нтшам, 58), Синклэйр (Браун, 46), Эдуар.
"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Юнузович, Самассеку, Вольф, Мвепу (Ляйтгеб, 80), Даббур (Превляк, 90+1), Минамино (Гульбраннсен, 74).
Предупреждения: Онгене, 19. Бенкович, 88. Рамалью, 88.
Судья: Бюке (Франция).
Глазго. Стадион "Селтик Парк".
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1 (0:0)
Голы: Кунья, 47 (1:0). Региниуссен, 86 (1:1).
"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Мукьеле (Клостерманн, 81), Конате, Сараччи, Ильзанкер, Кампль (Забитцер, 69), Ляймер, Брума, Огюстен (Поульсен, 46), Кунья.
"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Мелинг, Рейтан, Йенсен, Конрадсен, Троннсен (Денич, 75), Вилхьялмссон (Ботхейм, 83), Адегбенро, Джебали (Хелланн, 68).
Предупреждения: Троннсен, 34. Джебали, 55. Конрадсен, 82. Брума, 89.
Судья: Бойко (Украина).
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/