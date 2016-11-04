"Зальцбург" обыграл на выезде "Ниццу"

"Зальцбург" на выезде нанес поражение "Ницце" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:0. Дублем в составе австрийского клуба отметился Хван Хи Чхан. В параллельном матче группы I "Шальке" на своем поле переиграл "Краснодар" со счетом 2:0.

"Шальке" с 12 очками является лидером группы. "Краснодар" с 6 баллами занимает второе место в турнирной таблице. "Ницца" и "Зальцбург" набрали по три очка. В следующем туре "Краснодар" примет "Зальцбург", а "Шальке" дома сыграет с "Ниццей".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Ницца" (Франция) – "Зальцбург" (Австрия) – 0:2

Голы: Хван Хи Чхан, 72 (0:1). Хван Хи Чхан, 73 (0:2).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Сарр, Беланда, Суке, Плеа (Эйсерик, 71), Сери (Вальтер, 76), Сиприен (Донис, 78), Козьелло, Балотелли.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Уисдом, Миранда, Упамекано, Радошевич, Жатковски (Лайнер, 76), Ладзаро, Лаймер, Даббур (Сориано, 83), Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 62).

Предупреждения: Лаймер, 54. Козьелло, 63. Балотелли, 89. Упамекано, 90+3.

Судья: Хюсейн Гючек (Турция).

03 ноября. Ницца. Стадион Allianz Riviera.