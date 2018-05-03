"Зальцбург" - "Марсель": Пайет и Товен в "старте" гостей

Стали известны стартовые составы "Зальцбурга" и "Марселя" на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. В атаке у хозяев поля сыграют Фредрик Гульбраннсен и Мунас Даббур, у гостей единственным номинальным форвардом выступит Валер Жермен.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Зальцбург": Вальке - Лайнер, Рамалью, Чалета-Цар, Ульмер - Айдара, Самассеку, Бериша, Шлагер - Даббур, Гульбраннсен;

Запасные: Станкович, Ябо, Вольф, Минамино, Хван Хи Чхан, Ляйтгеб, Понграчич;

"Марсель": Пеле - Сарр, Рами, Луиз Густаву, Амави - Лопес, Сансон, Товен, Пайет, Окампос - Жермен;

Запасные: Эскаль, Камара, Роланду, Нжи, Сертик , Замбо, Сари.

Напомним, первый матч между "Зальцбургом" и "Марселем" завершился победой французской команды со счетом 2:0. Ответная игра состоится сегодня, 3 мая, и начнется в 22.05 по московскому времени.