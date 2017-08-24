"Зальцбург", "Эстерсунд" и "Маккаби" из Тель-Авива вышли в групповой турнир Лиги Европы

В матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Эстерсунд" обыграл ПАОК со счетом 2:0 и вышел в групповой турнир. Также дальше прошли "Маккаби" из Тель-Авива и "Зальцбург".

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Альтах" (Австрия) – 2:2 (1:1)

Голы: Айгнер, 20 (0:1). Кьяртанссон, 41 (1:1). Нетцер, 59 (1:2). Йеини, 73 (2:2).

Судья: Еськов (Россия).

Первый матч – 1:0

"Эстерсунд" (Швеция) – ПАОК (Греция) – 2:0 (0:0)

Голы: Годдос, 71 (1:0). Годдос, 77 (2:0).

Судья: Рачковски (Польша).

Первый матч – 1:3

"Зальцбург" (Австрия) – "Вииторул" (Румыния) – 4:0 (2:0)

Голы: Даббур, 7 (1:0). Гульбраннсен, 38 (2:0). Бериша, 52 – с пенальти (3:0). Айдара, 88 (4:0).

Судья: Юханнессон (Швеция).

Первый матч – 3:1