09:15 | Футбол — Лига Европы

Закария Лабиад: "Жаль, что "Утрехт" забил "Зениту" только один гол"

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Полузащитник "Утрехта" Закария Лабиад, который стал автором забитого гола в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" (1:0), сожалеет, что команда лишь однажды поразила ворота соперника. По словам хавбека, голландцы могли победить сине-бело-голубых с более крупным счетом.

- Жаль, что до финального свистка мы сумели забить только один гол. Мы могли увеличить счет, учитывая количество созданных моментов, - приводит FOX Sports слова Лабиада. - Тем не менее "Утрехт" добился фантастического результата. "Зенит" обладает хорошим составом, но даже после гола мы продолжили созидать моменты.

Разве "Зениту" не нужна Лига Европы?

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ValeraK

Дмитрий Анатольевич доволен результатом!

09:53

Brennet

Да, счёт не по игре.

09:50

wedes

Забей в следующем матче, кто тебе мешает?

09:29

foreverCSKAforever

Согласен.

09:22