Закария Лабиад: "Жаль, что "Утрехт" забил "Зениту" только один гол"

Полузащитник "Утрехта" Закария Лабиад, который стал автором забитого гола в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" (1:0), сожалеет, что команда лишь однажды поразила ворота соперника. По словам хавбека, голландцы могли победить сине-бело-голубых с более крупным счетом.

- Жаль, что до финального свистка мы сумели забить только один гол. Мы могли увеличить счет, учитывая количество созданных моментов, - приводит FOX Sports слова Лабиада. - Тем не менее "Утрехт" добился фантастического результата. "Зенит" обладает хорошим составом, но даже после гола мы продолжили созидать моменты.

Разве "Зениту" не нужна Лига Европы?