Закария Лабиад: "Жаль, что "Утрехт" забил "Зениту" только один гол"

Полузащитник "Утрехта" Закария Лабиад, который стал автором забитого гола в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" (1:0), сожалеет, что команда лишь однажды поразила ворота соперника. По словам хавбека, голландцы могли победить сине-бело-голубых с более крупным счетом.
- Жаль, что до финального свистка мы сумели забить только один гол. Мы могли увеличить счет, учитывая количество созданных моментов, - приводит FOX Sports слова Лабиада. - Тем не менее "Утрехт" добился фантастического результата. "Зенит" обладает хорошим составом, но даже после гола мы продолжили созидать моменты.
ValeraK
Дмитрий Анатольевич доволен результатом!
09:53
Brennet
Да, счёт не по игре.
09:50
wedes
Забей в следующем матче, кто тебе мешает?
09:29
foreverCSKAforever
Согласен.
09:22