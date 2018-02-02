Заболотный – в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы, Дзюба – исключен

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы. Сине-бело-голубые, которые в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют с "Селтиком", включили в состав вратаря Егора Бабурина, защитника Илью Скроботова и нападающего Антона Заболотного. Из заявки были исключены вратарь Максим Рудаков, защитники Максим Карпов и Иван Новосельцев, а также нападающий Артем Дзюба.

"Селтик", в свою очередь, дозаявил вратаря Скотта Бейна, защитника Джека Хендри и полузащитника Чарли Мусонду. Вместе с тем, клуб из Глазго отзаявил полузащитников Кундая Бенью, Джонни Хэйса, Лайама Хендерсона, Регана Хендри, Марка Хилла, защитников Джейми Маккарта и Эрика Святченко, а также голкипера Конора Хазарда.

Напомним, первый матч между "Зенитом" и "Селтиком" состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча будет сыграна 22 ферваля в Санкт-Петербурге.

Шатов и Анюков - в заявке "Зенита" на Лигу Европы