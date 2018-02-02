14:35 | Футбол — Лига Европы

Заболотный – в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы, Дзюба – исключен

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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы. Сине-бело-голубые, которые в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют с "Селтиком", включили в состав вратаря Егора Бабурина, защитника Илью Скроботова и нападающего Антона Заболотного. Из заявки были исключены вратарь Максим Рудаков, защитники Максим Карпов и Иван Новосельцев, а также нападающий Артем Дзюба.

"Селтик", в свою очередь, дозаявил вратаря Скотта Бейна, защитника Джека Хендри и полузащитника Чарли Мусонду. Вместе с тем, клуб из Глазго отзаявил полузащитников Кундая Бенью, Джонни Хэйса, Лайама Хендерсона, Регана Хендри, Марка Хилла, защитников Джейми Маккарта и Эрика Святченко, а также голкипера Конора Хазарда.

Напомним, первый матч между "Зенитом" и "Селтиком" состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча будет сыграна 22 ферваля в Санкт-Петербурге.

Шатов и Анюков - в заявке "Зенита" на Лигу Европы

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КОММЕНТАРИИ (16)
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EVIL915

ЖАЛЬ, ЧТО БУХАЛ И ШАСТАЛ ОТПРАВИЛИСЬ НА СБОР НЕ С "ЗЕНЕЙ", А С "АЛЕКСАНДРИЕЙ"...

17:09

bibik.i

На международной арене болею за все клубы из России без исключения.

17:00

bibik.i

Так ведь соперника неадекваты из КБ всегда готовы полить навозом.

16:39

Millwall82

Доказывают, кто главный клуб страны?) Забавно)

16:36

McNutter

16:34

Millwall82

А что на Зенитовских ветках делают свиньи?)

16:33

Mangust071

asc0002 Ю.Ю. Согласен. Кому Заболотный, а кому Ананидзе)) ============= А что ты имеешь против, Ананидзе, Педроша, Свинси Промяс и Залупиш это ударная четверка навозных красно-бузовцев! )____________остряк!

15:58

shpasic

merniloskut, точно! ещё бы Безродного и Бесчастных в Зенит пристроить.

15:10

Millwall82

Баломошка, скажи это Саенко, Биле, Павленко, Комбарику-старшему и прочим гомосекам из Голландии)

15:10

баламошка

Стотысячный загубленный игрок Сборной России. Гнездо Бакланов - это кладбище.

15:04

Ю.Ю.

merniloskut ============= Заболотный больше по смыслу бамжам подходит! Им бы ещё Бездомного и Бакланчука прикупить... _______________ Согласен. Кому Заболотный, а кому Ананидзе))

15:00

Millwall82

Дон так он сам говорил что это любимый его клуб, он слова плохого о Зените никогда не говорил, а вот Спартак и персонально Федуна, полил говном, так полил.

14:52

merniloskut

Заболотный больше по смыслу бамжам подходит! Им бы ещё Бездомного и Бакланчука прикупить...

14:51

Don

Millwall82, так он за Спартак и болеет, просто к вам за мнимыми титулами пошёл, а вы неблагодарные бомжи его выперли)))

14:48

Millwall82

Жаль Тему, игрок с детства болеет за клуб, как панов за Спартак, а манекен его сплавил.

14:46

shpasic

исключительный Дзюба.

14:44