Заболотный – в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы, Дзюба – исключен

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Зенита" на матчи Лиги Европы. Сине-бело-голубые, которые в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют с "Селтиком", включили в состав вратаря Егора Бабурина, защитника Илью Скроботова и нападающего Антона Заболотного. Из заявки были исключены вратарь Максим Рудаков, защитники Максим Карпов и Иван Новосельцев, а также нападающий Артем Дзюба.
"Селтик", в свою очередь, дозаявил вратаря Скотта Бейна, защитника Джека Хендри и полузащитника Чарли Мусонду. Вместе с тем, клуб из Глазго отзаявил полузащитников Кундая Бенью, Джонни Хэйса, Лайама Хендерсона, Регана Хендри, Марка Хилла, защитников Джейми Маккарта и Эрика Святченко, а также голкипера Конора Хазарда.
Напомним, первый матч между "Зенитом" и "Селтиком" состоится 15 февраля в Глазго. Ответная встреча будет сыграна 22 ферваля в Санкт-Петербурге.
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Селтик
- УЕФА
- Антон Заболотный
- Лига Европы
- Егор Бабурин
- Иван Новосельцев
- Максим Карпов (футбол)
EVIL915
ЖАЛЬ, ЧТО БУХАЛ И ШАСТАЛ ОТПРАВИЛИСЬ НА СБОР НЕ С "ЗЕНЕЙ", А С "АЛЕКСАНДРИЕЙ"...
17:09
bibik.i
На международной арене болею за все клубы из России без исключения.
17:00
bibik.i
Так ведь соперника неадекваты из КБ всегда готовы полить навозом.
16:39
Millwall82
Доказывают, кто главный клуб страны?) Забавно)
16:36
McNutter
16:34
Millwall82
А что на Зенитовских ветках делают свиньи?)
16:33
Mangust071
asc0002 Ю.Ю. Согласен. Кому Заболотный, а кому Ананидзе)) ============= А что ты имеешь против, Ананидзе, Педроша, Свинси Промяс и Залупиш это ударная четверка навозных красно-бузовцев! )____________остряк!
15:58
shpasic
merniloskut, точно! ещё бы Безродного и Бесчастных в Зенит пристроить.
15:10
Millwall82
Баломошка, скажи это Саенко, Биле, Павленко, Комбарику-старшему и прочим гомосекам из Голландии)
15:10
баламошка
Стотысячный загубленный игрок Сборной России. Гнездо Бакланов - это кладбище.
15:04
Ю.Ю.
merniloskut ============= Заболотный больше по смыслу бамжам подходит! Им бы ещё Бездомного и Бакланчука прикупить... _______________ Согласен. Кому Заболотный, а кому Ананидзе))
15:00
Millwall82
Дон так он сам говорил что это любимый его клуб, он слова плохого о Зените никогда не говорил, а вот Спартак и персонально Федуна, полил говном, так полил.
14:52
merniloskut
Заболотный больше по смыслу бамжам подходит! Им бы ещё Бездомного и Бакланчука прикупить...
14:51
Don
Millwall82, так он за Спартак и болеет, просто к вам за мнимыми титулами пошёл, а вы неблагодарные бомжи его выперли)))
14:48
Millwall82
Жаль Тему, игрок с детства болеет за клуб, как панов за Спартак, а манекен его сплавил.
14:46
shpasic
исключительный Дзюба.
14:44