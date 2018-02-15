Заболотный - в атаке "Зенита" на матч с "Селтиком"

Стал известен состав "Зенита" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". С первых минут на поле появится новичок питерцев форвард Антон Заболотный.

Полностью заявка сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев - Смольников, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес, Ерохин - Ригони, Заболотный, Кокорин; запасные - Лодыгин, Терентьев, Иванович, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Полоз.

Матч начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.