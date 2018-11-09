17:37 | Футбол — Лига Европы

Заболотный стал автором двухсотого гола "Зенита" в Лиге Европы / Кубке УЕФА

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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный стал автором юбилейного гола сине-бело-голубых в Лиге Европы / Кубке УЕФА. 27-летний форвард забил 200-й мяч петербуржцев в этих соревнованиях в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" (1:1). 


В текущем сезоне Заболотный принял участие в 18 матчах за "Зенит", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

"Зенит" занимает 1-е место в группе С, имея в активе 8 очков.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-11-09-zabolotnyy-zabil-dvukhsotyy-myach-zenita-v-lige-evropy-kubke-uefa.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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