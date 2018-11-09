Заболотный стал автором двухсотого гола "Зенита" в Лиге Европы / Кубке УЕФА

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный стал автором юбилейного гола сине-бело-голубых в Лиге Европы / Кубке УЕФА. 27-летний форвард забил 200-й мяч петербуржцев в этих соревнованиях в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" (1:1).
Заболотный забил двухсотый мяч "Зенита" в Лиге Европы/Кубке УЕФА ⚽🔝– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 9 ноября 2018 г.
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⚽ Важнейший гол Антона Заболотного! Счёт снова равный.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 ноября 2018 г.
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В текущем сезоне Заболотный принял участие в 18 матчах за "Зенит", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
"Зенит" занимает 1-е место в группе С, имея в активе 8 очков.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-11-09-zabolotnyy-zabil-dvukhsotyy-myach-zenita-v-lige-evropy-kubke-uefa.htm