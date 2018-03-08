Заболотный и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч против "Лейпцига"

"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА: кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?

Все российские клубы 12.7% "Зенит" и "Локомотив" 7.4% "Зенит" и ЦСКА 16.3% "Локомотив" и ЦСКА 2.0% Только "Зенит" 26.3% Только "Локомотив" 3.3% Только ЦСКА 4.9% Ни один из клубов 27.2%