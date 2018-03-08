Заболотный и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч против "Лейпцига"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг". С первых минут в атаке у питерцев сыграют Эмилиано Ригони, Антон Заболотный и Александр Кокорин.
Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Краневиттер, Ерохин - Ригони, Заболотный, Кокорин;
Запасные: Лодыгин, Смольников, Скроботов, Жирков, Плетнев, Дриусси, Полоз.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #РБЛейпцигЗенит! pic.twitter.com/nnFukXd3Wx– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 марта 2018 г.
результаты опроса
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LAVROM
Тоже подумал про Коку на фланге. Не его это. Поглядим.
22:38 8 марта
Нефилим
Обожаю когда Манчини Коку на фланг ставит - он там такой бесполезный))))
22:26 8 марта
veter2001
Ерохин- это тот игрок, которого не жалко удалять. Это, как в анекдоте: Ерохина удалят и мы еще быстрее побежим))).
22:25 8 марта
Venalainen
По теории вероятности, от противного, Болото сегодня забьёт! О номер будет....
22:19 8 марта
serzheo
Я не понимаю, Ерохина когда ставят - это специально что ли издевается Манчини?
22:03 8 марта