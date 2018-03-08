22:00 8 марта | Футбол — Лига Европы

Заболотный и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч против "Лейпцига"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг". С первых минут в атаке у питерцев сыграют Эмилиано Ригони, Антон Заболотный и Александр Кокорин.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Краневиттер, Ерохин - Ригони, Заболотный, Кокорин;
Запасные: Лодыгин, Смольников, Скроботов, Жирков, Плетнев, Дриусси, Полоз.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Трансляция матча "РБ Лейпциг" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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LAVROM

Тоже подумал про Коку на фланге. Не его это. Поглядим.

22:38 8 марта

Нефилим

Обожаю когда Манчини Коку на фланг ставит - он там такой бесполезный))))

22:26 8 марта

veter2001

Ерохин- это тот игрок, которого не жалко удалять. Это, как в анекдоте: Ерохина удалят и мы еще быстрее побежим))).

22:25 8 марта

Venalainen

По теории вероятности, от противного, Болото сегодня забьёт! О номер будет....

22:19 8 марта

serzheo

Я не понимаю, Ерохина когда ставят - это специально что ли издевается Манчини?

22:03 8 марта

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