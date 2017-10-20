Юрий Вернидуб: "Заря" показала хорошую игру против серьезной команды"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после победы над "Гертой" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что весь второй тайм встречи можно занести в актив украинской команды. По мнению наставника, его подопечные создали много опасных моментов.

- Мы показали хорошую игру против серьезной команды, - приводит Football.ua слова Вернидуба. - То, что в начале матча мы отдали преимущество сопернику, было запланированным ходом. Не то, чтобы "Герте" удалось создать какие-то особо опасные моменты, но мы оборонялись. В середине первого тайма мы включили высокий прессинг, лишив соперника возможности разыгрывать мяч. После этого преимущество перешло к нам, и мы заработали штрафной, после которого забил Силас. Весь второй тайм можно записать нам в актив, за исключением момента с голом Зельке. Команде удалось хорошо разбежаться, и мы создавали много опасных моментов.