Юрий Вернидуб: "Так "Заря" ничего не добьется"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Эстерсунда" (0:2) отметил, что команда не должна играть так плохо. По его словам, с таким футболом его подопечные ничего не добьются.

- Думаю, "Эстерсунд" победил по делу. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались, - приводит "Террикон" слова Вернидуба. - Второй гол даже не хочу комментировать. Человек с центра поля прошел как нож сквозь масло. Мы должны понимать, что если будем так играть, то ничего не добьемся. Ни в Лиге Европы, ни в чемпионате Украины.

Отметим, "Заря" перед последним туром идет третье в турнирной таблице своей группы. Чтобы выйти в плей-офф, украинцам необходимо обыграть "Атлетик".