Юрий Вернидуб: "Игроки "Манчестер Юнайтед" вместе стоят, наверное, два миллиарда"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подчеркнул, что остался доволен итогами жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По мнению Вернидуба, чем сильнее соперники в группе - тем лучше для команды. Напомним, что "Заря" оказалась в одной группе с "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "Фейеноордом".

- Когда попадаются такие команды, лучше, - приводит официальный сайт "Днепра" слова Вернидуба. - Очень здорово, что так! Сыграв эти матчи, мы поймем, кто есть кто. И футболисты, и тренерский штаб. Это здорово, хорошо, и для многих из нас останется в истории. Вы знаете, кого приобрел Манчестер, и кто их начал тренировать. Футболисты стоят вместе, наверное, миллиарда два. И возьмем нашу команду, не обижая наших игроков. Там один игрок стоит 110 миллионов. Тренер выигрывал Лигу чемпионов, всегда на ведущих ролях. Считаю его одним из сильнейших тренеров. То, что не сложилось год назад в "Челси" – случайность. Все бывает. Я рад, что попались эти команды. Увидим, что мы можем. Главное, пережить все это. Постараемся добывать какие-то очки. Есть "Фейеноорд", перед которым у нас остался должок. Постараемся его отдать. Поэтому все хорошо.