13:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Вернидуб: "Хочется, чтобы "Манчестер Юнайтед" сыграл против "Зари" сильнейшим составом"

0
0
0

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что команда давно ждала возможности сыграть на столь высоком уровне. Специалист ожидает, что манкунианцы выйдут на эту игру сильнейшим составом.

- Мы очень долго ждали того, чтобы сыграть на таком уровне, - приводит пресс-служба луганчан слова Вернидуба. - Наконец-то мы попали в группу Лиги Европы. Нам попались соперники с мировым именем. На сердце только радость и ожидание игры.

- Очень много информации появляется о том, кто сыграет в "МЮ" завтра, а кто нет. Позавчера Ибрагимович не играет, сегодня он уже в старте и так далее. Обращаете ли вы внимание на все эти новости?

- Я тоже читаю эту информацию. Лично мне хотелось бы, чтоб "МЮ" сыграл с нами сильнейшим составом. Это было бы намного интереснее для нас. Я могу пожелать каждому игроку манкунианцев как можно больше здоровья, и чтоб завтра все были на футбольном поле.

Дополнительная информация

http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=7453

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ