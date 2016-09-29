Юрий Вернидуб: "Хочется, чтобы "Манчестер Юнайтед" сыграл против "Зари" сильнейшим составом"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что команда давно ждала возможности сыграть на столь высоком уровне. Специалист ожидает, что манкунианцы выйдут на эту игру сильнейшим составом.

- Мы очень долго ждали того, чтобы сыграть на таком уровне, - приводит пресс-служба луганчан слова Вернидуба. - Наконец-то мы попали в группу Лиги Европы. Нам попались соперники с мировым именем. На сердце только радость и ожидание игры.

- Очень много информации появляется о том, кто сыграет в "МЮ" завтра, а кто нет. Позавчера Ибрагимович не играет, сегодня он уже в старте и так далее. Обращаете ли вы внимание на все эти новости?

- Я тоже читаю эту информацию. Лично мне хотелось бы, чтоб "МЮ" сыграл с нами сильнейшим составом. Это было бы намного интереснее для нас. Я могу пожелать каждому игроку манкунианцев как можно больше здоровья, и чтоб завтра все были на футбольном поле.