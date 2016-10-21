Юрий Вернидуб: "Фейеноорд" не заслуживал того, чтобы забить гол "Заре"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:1) отметил, что справедливым итогом поединка была бы ничья. По его словам, луганской команде не хватает хорошего нападающего.

- Игра была равная. Справедливым был бы результат – 0:0, - приводит пресс-служба "Зари" слова Вернидуба. - Обе команды не заслужили того, чтоб забить гол. Но они забили мяч после нашей ошибки, да еще и самого опытного футболиста. Это жизнь, бывает. Но такие детские ошибки мы не имеем права совершать. Поэтому и проиграли 0:1. Нужно хотя бы одного такого нападающего, как у соперника. Как Йоргенсен или Крамар, который вышел на замену. К сожалению, пока мы не располагаем такими игроками. Будем искать другие варианты и надеюсь, найдем их. Расстроен тем, что линия атаки не проявила себя.