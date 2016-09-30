15:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Васильков: "Смолов рискует пропустить полгода"

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Бывший главный врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков предположил, насколько серьезную травму получил нападающий "Краснодара" Федор Смолов. Форвард сборной России травмировался в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (5:2) и не смог до конца провести встречу. Сегодня на своей странице в Instagram 26-летний нападающий выложил фотографию, на которой он передвигается на костылях, однако позже удалил ее.

– Боюсь, Федор травмировал коленный сустав, а это очень опасно, – подчеркнул Васильков. – Дай бог, чтобы я ошибся. Но если это так, то Смолов мог повредить мениск, переднюю крестообразную связку, наружную, внутреннюю боковую. То есть целый комплекс… По современным меркам, если врачи быстро сработают, то на восстановление уйдет 5 - 6 месяцев. Думаю, Федора отправят на операцию за границу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vorlod

Жаль . Федя был на взлете . 12 голов в 14 матчах сезона .

16:42

liud

по характеру падения повреждена задняя мышца бедра.жаль смолова.весь сказ

16:37

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