Юрий Васильков: "Смолов рискует пропустить полгода"

Бывший главный врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков предположил, насколько серьезную травму получил нападающий "Краснодара" Федор Смолов. Форвард сборной России травмировался в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (5:2) и не смог до конца провести встречу. Сегодня на своей странице в Instagram 26-летний нападающий выложил фотографию, на которой он передвигается на костылях, однако позже удалил ее.

– Боюсь, Федор травмировал коленный сустав, а это очень опасно, – подчеркнул Васильков. – Дай бог, чтобы я ошибся. Но если это так, то Смолов мог повредить мениск, переднюю крестообразную связку, наружную, внутреннюю боковую. То есть целый комплекс… По современным меркам, если врачи быстро сработают, то на восстановление уйдет 5 - 6 месяцев. Думаю, Федора отправят на операцию за границу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)