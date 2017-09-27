Юрий Семин: "Я не сторонник большой ротации"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" отметил, что в команде всего два травмированных, если не считать Ведрана Чорлуку и Ари. Специалист подчеркнул, что не является сторонником ротации.

– Два вопроса. Первый – успела ли восстановиться команда после "Ростова"? Второй – с какой командой из премьер-лиги можно сравнить "Злин"?

– "Злин" – это "Злин", и сравнить его я ни с кем не буду. Повторюсь, это, можно сказать, сложная команда. Что касается нашего состояния, то у нас всего два травмированных человека, и это я считаю нормально. Лечатся Рыбус и, в какой-то мере, Михалик. Конечно, мы не берем в расчет Чорлуку и Ари. Если последние двое были в строю, то была бы совсем другая ситуация и, возможно, была бы другая схема. Тогда бы и наша обойма провел этот отрезок календаря с наименьшими потерями.

– Нет ли желания сэкономить силы перед матчем РФПЛ с "Динамо"?

– Нет. Я не сторонник большой ротации. Она должна быть только тогда, когда один футболист сильнее другого. Если один и тот же играет 60 матчей, и он лучший, то зачем проводить ротацию? Я таких вещей не делаю. Если кто-то физически сдаст в матче, значит, поменяем его. И у него есть шанс пропустить следующий матч. Это и есть для меня ротация. А искусственная ротация, думаю, никому не идет на пользу. Искусственно вводить молодых футболистов тоже никому не идет на пользу. Все должно проходить через мастерство, конкуренцию на тренировках и матчи. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.