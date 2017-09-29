Юрий Семин: "Я бы не сказал, что победа получилась легкой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Злином"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0) отметил, что доволен активным стартом команды. Тем не менее, он не считает, что победа далась легко.

– Очень хорошее начало, быстро забытые голы, - отметил Семин. - Впервые в этом сезоне мы так активно стартовали в матче... С первых минут много передач внутрь штрафной площади, много предложений за спину защитникам. Например, то, которое сделал Миранчук. Все это принесло нам хорошую победу. Доставили удовольствие болельщикам – давно уже не выигрывали международных матчей. Ну и в турнирной таблице хорошая ситуация. Я бы не сказал, что победа получилась легкой. Просто все удачно сложилось. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"