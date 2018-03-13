Юрий Семин: "В футболе есть два направления - Гвардьола и Симеоне. Нам играть с одним из них"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на своей странице в Инстаграме признался, что его впечатлила раздевалка на новом стадионе "Атлетико" - "Ванда Метрополитано". Также специалист призвал болельщиков поддержать команду в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против испанского клуба (первая игра закончилась выездным разгромным поражением железнодорожников - 0:3. - Прим. "СЭ").

- Мадрид, раздевалка "Ванда Метрополитано". Никогда такого не видел, - написал Семин. - Сегодня в футболе есть два направления - Гвардьола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них.

Болельщики, приходите! Будет сложно и нам нужна ваша поддержка!

Напомним, матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.