Юрий Семин: "В футболе есть два направления - Гвардьола и Симеоне. Нам играть с одним из них"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на своей странице в Инстаграме признался, что его впечатлила раздевалка на новом стадионе "Атлетико" - "Ванда Метрополитано". Также специалист призвал болельщиков поддержать команду в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против испанского клуба (первая игра закончилась выездным разгромным поражением железнодорожников - 0:3. - Прим. "СЭ").
- Мадрид, раздевалка "Ванда Метрополитано". Никогда такого не видел, - написал Семин. - Сегодня в футболе есть два направления - Гвардьола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них.
Болельщики, приходите! Будет сложно и нам нужна ваша поддержка!
Напомним, матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
abc1970
Don, великие хоть когда-то проигрывают по-делу? Вам ...надцать лет всё время что-то мешало. Вы ведь сами себя обс,,,те тем, что унижаете Локо. Получается, что лидирует отстойный клуб, не по игре, и т.д. А тогда кто вы, жабы, кони...? Ещё больший шлак?
15:55
Don
Pele Pelevich, нет, там бы смог только ты) Футбол надо смотреть глазами, а не жопой) Там никто не вытащил бы после удара Фернандо, и Довбня мог бы пропустить гораздо раньше, если нужно было бы, а не героически отбивать около 15 ударов в створ до 90-й минуты) Да, и что может твой Палыч придумать?) Какое бухло вместе с Симеоне распить после легкого прохода Атлетико в 1/4 финала ЛЕ?) Лучше Сухину берегите, а то другие купят)
15:17
Pele Pelevich
sawrtre_________Так вратарь мог первый удар не отбивать... Раз договорняк, так договорняк. Так можно договориться до того, что Довбня специально не стал тащить мяч со штрафного. Хотя, в принципе - мог.
15:10
miker65
Стыдно не знать и не понимать, что направление "Гвардиола" - это на самом деле направление Бесков. Стыдно, потому что Семин играл в Динаме у основателя этого направления- Бескова К.И.
14:51
Pele Pelevich
Есть у меня смутное ощущение, что Палыч что-то задумал... Не тот это тренер и человек, который просто так отпустит ситуацию. Без борьбы. Не случайно Ари и Фарфан не играют и даже не попадают в заявки. Оба уже здоровы. Либо какой-то конфликт произошел, либо их роль еще впереди... Посмотрим, четверг не за горами.
14:21
Никто62
Локо сыграть просто красиво!
14:17
sawrtre
В футболе есть два направления - договорняки и давление на судей(зинит,цска) или победы в честной борьбе(спартак,локо 2004),но вот в матче с уралом был явный договорняк.так расступаться перед ударами миранчуков,вратарь убирает руки от мяча,специально завалить в своей штрафной - это нечто!!!!!!!!!! это не то направление,локо.
14:15