Юрий Семин: "В "Атлетико" нет игроков среднего уровня. Только высочайшего"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" отметил, что соперник не допустит недооценки. Первая игра завершилась поражением железнодорожников со счетом 0:3.

– Все считают фаворитом "Атлетико". Диего Симеоне сказал, что его волнует. Радует расслабленность соперника?

– Это наше преимущество, но на это не стоит надеяться. "Атлетико" никогда не допускает недооценку соперника. Какой был игрок Симеоне, такой и тренер. Он все это чувствует. Вместе с игроками он чувствует любую ситуацию.

– Возможно, завтра сыграет Фернандо Торрес. Какое мнение у вас о нем?

– В "Атлетико" нет игроков даже среднего уровня, только высочайшего. Торрес в том числе.

Матч "Локомотив" – "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.